TSV Sickte führt zur Pause und verliert noch 1:4

Die Sickter (in Grün: Finn Rohland) boten dem Favoriten FC Türk Gücü Helmstedt (in Weiß) ordentlich Paroli.

Der TSV Sickte hat den Favoriten der Fußball-Bezirksliga 2 ordentlich geärgert, auch wenn Türk Gücü Helmstedt sich letztendlich durchsetzte. Der MTV Salzdahlum hat nach einer starken Anfangsphase beim BSC Acosta II, stark nachgelassen, fand aber rechtzeitig wieder zurück ins Spiel.

TSV Sickte – FC Türk Gücü Helmstedt 1:4 (1:0).

Das haben sich die Gäste sicherlich einfacher vorgestellt. Erstmals lagen die Helmstedter zur Pause zurück. „Das war eine richtig gute erste Halbzeit. Die Jungs haben das super gemacht“, lobte Sicktes Coach Patrik Ahlborn. Steffen Zumstrull schickte Osama Hage-Obeid. Der legte quer – und Jonas Hermann traf zur Führung. „Allerdings hätten wir noch mehr Tore machen müssen. Die Chancen dafür waren da“, so Ahlborn. Lukas Hans und David Chromik hatten den zweiten Treffer auf dem Fuß.

Mit einem „Glücksschuss“ glichen die Gäste in der zweiten Halbzeit aus. Die Führung erzielte Türk Gücü nach einem indirekten Freistoß im 16er. „Davor stand ein Spieler der Gegner klar im Abseits. Als mein Spieler fragte, warum der Assistent die Fahne nicht hebt, gab es gelb und den Freistoß“, sagte Ahlborn. „Wir haben aber einen großen Fight abgeliefert. Man hat gesehen, wie beim Gegner nach Spielende die Anspannung abgefallen ist.“

TSV: Unger – Walter, Boller (66. Schulze), Schwieger, Hans, Zumstrull, Beddies, Chromik, Hage-Obeid, Rohland, Hermann (60. R. Behre).

Tore: 1:0 Hermann (31.), 1:1, 1:2, 1:3 Bircan (50., 62., 70.), 1:4 Goransch (90.).

BSC Acosta II – MTV Salzdahlum 3:3 (1:2).

Die Salzdahlumer starteten hellwach in die Partie und führten durch zwei Tore von Björn Struck bereits nach zehn Minuten mit 2:0. „Da haben wir schnörkellosen Fußball mit wenigen Kontakten gespielt“, sagte Julian Scheer, spielender Co-Trainer. Die Führung sei zu dem Zeitpunkt völlig verdient gewesen. „Dann haben wir gefühlt drei Gänge zurückgeschaltet. Jeder wollte dribbeln und den Zuschauern etwas bieten“, so Scheer.

So kam Acosta zum Anschlusstreffer vor der Pause und war nach dem Seitenwechsel am Drücker. Die Gastgeber glichen aus und gingen per Strafstoß sogar in Führung.

„Erst dann sind wir wieder aufgewacht“, berichtete Scheer. Nach einem durchgesteckten Ball stand Yannis Krüger alleine vor dem BSC-Torwart, der den Salzdahlumer Angreifer per Foul stoppte. Nick Schumacher verwandelte den fälligen Strafstoß für die Gäste. „Schade, dass wir aus der 2:0-Führung nicht mehr gemacht haben. Nach dem Spielverlauf können wir aber mit dem Punkt zufrieden sein“, befand Scheer.

MTV: Hahne – Hamko, Prill (26. Kunze), Koch, Oehlmann (73. Kaygusuz), Hennecke, Richter, Schumacher, Cavelmann (74. Krüger), Struck, Scheer.

Tore: 0:1, 0:2 Struck (4., 10.), 1:2 Thieleke (39.), 2:2, 3:2 Link (69., 71./FE), 3:3 Schumacher (83./FE).

