Springreiten Melanie Libbe sammelt Schleifen in Halchter

Erneut großen Pferdesport sahen die Zuschauer auf der Reitanlage in Halchter. Die Springreiter der Region gastierten beim Reit- und Fahrverein Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter. Mit dem dreitägigen Turnier endeten die veranstaltungsreichen Tage auf der Anlage des Vereins, die mit den Dressurreitern vor einer Woche begonnen hatten (wir berichteten). Erneut ermittelte die Pferdesportregion Vorharz (PSR) bei dem Turnier auch ihre Regionsmeister.

In der Leistungsklasse 6 der Regionsmeisterschaften ritt Emilia Klimkeit vom RSV Wolfenbüttel zur silbernen Schleife. Sonja Langhorst vom ausrichtenden Verein holte den Bronzerang in der LK 4 und besser.

Rundum gelungen

Die Reiter der Gastgeber sammelten im Turnierverlauf zahlreiche Schleifen. „Wir haben viele erfolgreiche Ritte an einem rundum gelungenen Turnierwochenende gesehen“, zeigte sich Stefanie Rose-Hotopp, Vorsitzende des RFV, zufrieden.

Melanie Libbe mit Errol Weasley gewann nach einem spannenden Stechen die Springprüfung Klasse L und wurde Zweite im M-Springen, wobei sie fast den letzten Sprung nicht angeritten wäre. Erst auf Zuruf aus der Menge beendete sie die Linie noch mit einem kleinen Schlenker über den letzten Sprung ins Ziel.

Auch die Springreiter des RFV Cremlingen waren erfolgreich in Halchter vertreten. So gewann Katja Brammertz auf „Chaccino 3“ die L-Stilspringprüfung, Jennifer Boldt sammelte auf „Girastella DA“ den zweiten Platz in der A-Stilspringprüfung mit Stechen ein.

Mannschafts-Wettbewerbe

Zum Turnierprogramm gehörte auch eine Mannschafts-Springprüfung der Klasse A*. Dort sortierten sich die Cremlinger um Brammertz und Boldt auf Platz 4 hinter den „Die flotten Lotten“ unter anderem mit Helene Langer vom RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter. Ein weiteres Team des Gastgebers holte sogar Silber: die Mannschaft „Ponypower“ mit Desiree Gräfin von Pfeil.

Sie gewann auch den Wettbewerb „Jump & Dog“, bei dem 13 Paare unter lautstarker Anfeuerung der Zuschauer über die Hindernisse gingen. Von Pfeil mit ihrem Pferd „Avellino D“ und Maira Rößl mit ihrem Hund „Meggie“ waren am schnellsten unterwegs und gewannen die goldenen Schleifen.

Die Ergebnisse der Wolfenbütteler Springreiter

Springpferdeprüfung Kl. A**:

3. Platz Ina Hoffrichter (RSG Asse, „Edgar Eagle“, Wertnote: 7,6).

Springreiter-WB / WBO WB 261: 4. Florentine Gräfin von Pfeil (RFV Stöckheim-WF, „Avellino D“, WN: 7,5)

Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ): 2. Florentine Gräfin von Pfeil (RFV St.-WF, „Avellino D“, WN: 7,7), 4. Helene Verena Langer (RFV St.-WF, „Picobello 62“, WN: 7,4).

Jump & Dog / WBO WB 501:

1. Florentine Gräfin von Pfeil (RFV St.-WF, „Avellino D“, Zeit: 45,51 Sekunden).

Stilspringprüfung. m. St. Kl. A*:

2. Jennifer Boldt (RFV Cremlingen, „Girastella DA“, Zeit: 37,60).

Springprüfung Kl. A*: 4. Jaqueline Binting (RFV Stöckheim-WF, „Diacontila“, Zeit 46,73).

Springprüfung Kl. A**: 5. Charlotte Vornkahl (RFV St.-WF, „Lady Sunshine 71“, Zeit: 55,89)

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Katja Brammertz (RFV Cremlingen, „Chaccino 3“, WN: 8,0), 4, Justus Krüger (Ponyclub Klein Flöthe, „Collja 3“, WN: 7,8), 5. Julius Rose-Hotopp (RFV St.-WF, „Saigon 40“, WN: 7,3), 5. Alexandra Platon (RFV St.-WF, „Feiner Finn“, WN: 7,3).

Springprüfung Kl. L m. St.: 1. Melanie Libbe (RFV St.-WF, „Errol Weasley“, Umlaufzeit 48, Stechen Zeit: 30,47).

Punktespringprüfung Kl. M*: 4. Alexandra Platon (RFV St.-WF, „Feiner Finn“, Punkte: 66, Zeit: 66,56).

Springprüfung Kl. M*: 2. Melanie Libbe (RFV St.-WF, „Errol Weasley“, Zeit: 54,50).

Regionsmeisterschaften

Springen

LK 6: 2. Emilia Klimkeit (RSV WF, „Dynamite’s Don Fire“, WN: 18,5), 3. Jette Winkelmann (RSV WF, „Carolina Ixes“, WN: 18,0).

LK 4 + besser: 3. Sonja Langhorst (RFV St.-WF, „Scilla 17“, WN 14,5).

r.

