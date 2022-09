Heim-Premiere für Wendessen, letzter Auftritt für Böndel

Die Vorfreude ist riesengroß beim SV Wendessen. Die Fußballerinnen stehen vor ihrem ersten Oberliga-Heimspiel. Am Sonntag (13 Uhr) ist mit dem FC Pfeil Broistedt zwar ein gestandener Oberligist zu Gast in der Weinrich-Arena, doch der fällt in die Kategorie „machbare Aufgabe“.

Die Broistedterinnen spielen seit Jahren eher gegen den Abstieg und sind mit einer 1:3-Niederlage gegen den SV Hastenbeck gestartet. Die Wendesserinnen dagegen haben noch die Aufstiegseuphorie auf ihrer Seite und beim 2:2 vor einer Woche beim PSV Grün-Weiß Hildesheim, gezeigt, dass sie nicht nur mithalten, sondern auch dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können. „Wir wollten dort eigentlich defensiv agieren. Es hat sich vom Spielverlauf her aber anders ergeben“, erklärt SVW-Coach Marcel Döring.

Stürmerin Denise Böndel geht für ein Jahr nach Barcelona

Gegen die Pfeile aus Broistedt heißt die Devise der Gastgeberinnen, von Anfang an offensiv aufzutreten und Vollgas zu geben. „Wir wollen unseren Zuschauern etwas bieten und etwas Zählbares mitnehmen“, sagt der Trainer, der dafür auf hohes Pressing setzt. Gegen Broi­stedt wird vermutlich die gleiche Startelf antreten, die vor einer Woche in Hildesheim den ersten Oberliga-Punkt des SVW geholt hatte.

Ganz besonders motiviert dürfte dabei Denise Böndel sein. Mit 29 Toren in der Vorsaison hatte die Stürmerin maßgeblich zum Aufstieg des SVW beigetragen. Genau wie Fenja und Jella Ahrens sowie Jenny Möller hat Böndel eine Vergangenheit bei Pfeil Broistedt. Für Wendessen wird es jetzt aber vorerst ihr letztes Spiel sein. „Denise geht für ein Jahr nach Barcelona“, berichtet Döring, der sich über Abschiedsgeschenke in Form von Toren freuen würde.

