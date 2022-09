Trotz Rückstand: Wendessen bejubelt den ersten Sieg

Mit dem Start in ihre erste Oberliga-Saison können die Fußballerinnen des SV Wendessen absolut zufrieden sein. Nach dem 3:1 (1:1)-Heimsieg über den FC Pfeil Broistedt steht der SVW mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen da. Gegen die Gäste aus dem Kreis Peine ließen sich die Wendesserinnen nicht von einem Rückstand aus der Ruhe bringen.

Nach einem etwas besseren Start gingen die Pfeile in der 15. Minute in Führung. Infolge eines Zweikampfs im Mittelfeld setzte sich Tia Zimmermann durch und traf zum 1:0. Nach der Trinkpause in der Mitte des ersten Durchgangs kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel.

Zehn Minuten nach dem Gegentor überrumpelte Finja Heidrich die Pfeile-Abwehr mit einem Steilpass auf Denise Böndel, die alleine auf die Gäste-Keeperin zulief. Böndel legte auf ihre Sturmpartnerin Heidrich quer, die den Ball locker zum Ausgleich über die Torlinie schob. „In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit hatten wir einen Gang höher geschaltet. Wir wussten aber, dass da noch mehr geht, und wollten unbedingt gewinnen“, erzählte SVW-Trainer Marcel Döring.

Klein und Böndel schießen Wendessen auf die Siegerstraße

In der zweiten Halbzeit war Wendessen dann die deutlich bessere Mannschaft, agierte viel mit langen Bällen. Emily Bölsing schlug einen solchen auf den rechten Flügel, wo Böndel sich durchsetzte und den Ball an die Strafraumgrenze querlegte. Dort lauerte Charlotte Klein, die aus 16 Metern in die obere linke Ecke des Tores traf.

Nur eine Minute später belohnte sich Böndel dann selbst. Für die Torjägerin war es das vorerst letzte Spiel, weil sie sich für ein Auslandsjahr nach Spanien verabschiedet. Nach einem Eckball von Finja Heidrich stieg Böndel am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum 3:1-Endstand ein.

SVW: Lau – Böndel (88. Denzin), Kraus, Borchert, F. Heidrich, Möller, Bölsing, Berger, Klein (79. Ahrens), Redzepi, Blank (73. L. Heidrich).

Tore: 0:1 Zimmermann (15.), 1:1 F. Heidrich (25.), 2:1 Klein (67.), 3:1 Böndel (69.).

lüp

