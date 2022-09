MTV II gibt eine 3:1-Führung aus der Hand

Wolfenbüttel. Erst ging der Matchplan der MTV-Reserve auf. Sie führte mit 2:0 und 3:1, verlor das Spiel gegen Union Salzgitter aber noch in der Nachspielzeit.

Seine zwei Treffer halfen nicht: Philip Thiele (am Ball) verlor mit dem MTV Wolfenbüttel II bei Union Salzgitter (in Blau).

Der MTV Wolfenbüttel II läuft in der Fußball-Bezirksliga 3 weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Beim SV Union Salzgitter setzte es am Sonntag eine bittere 3:4 (3:1)-Niederlage. Bitter nicht nur deshalb, weil Unions Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel.

MTV Wolfenbüttel II legt nicht nach

„Bitter war die Niederlage auch, weil wir es in unserer sehr guten ersten Halbzeit versäumt haben, nach dem 2:0 das 3:0 und nach dem 3:1 das 4:1 nachzulegen“, monierte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Dabei schien der Matchplan der Wolfenbütteler zunächst aufzugehen. „Wir wollten früh draufgehen, wir wollten den Ball“, so Pfitzner. Nach zwei frühen Eroberungen stand es auch schon 2:0 für den MTV II. Johann-Paul Hettich (1.) und Philip Thiele (3.) trafen.

Zwar kamen auch die Gastgeber zu einigen Abschlüssen, doch der an diesem Tag sehr gut aufgelegte MTV-Keeper Sören Reihers vereitelte die meisten Union-Chancen. Nur in der 36. Minute war er machtlos, als ihn Unions Daniel Salge zum 1:2 überwand. Thiele stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her – 3:1 (43.).

Union Salzgitter erspielt sich zahlreiche Chancen

„Wir wussten in der Pause, dass Union nach dem Seitenwechsel drücken wird“, sagte Pfitzner. Und so kam es tatsächlich. Das Team aus dem Süden Salzgitters erspielte sich zahlreiche Torgelegenheiten, von denen es zwei nutzte: Jonas Teuber (48.) und Justin Ruhrmann (61.) glichen die Partie zum 3:3 aus.

Vom MTV kam nach vorne nur noch wenig Konstruktives – „vielleicht zwei, drei Abschlüsse, mehr nicht“, sagte Pfitzner. Union dagegen legte weiter den Vorwärtsgang ein, blieb auf dem Gaspedal und belohnte sich spät: Erneut Ruhrmann traf in der Nachspielzeit zum umjubelten 4:3.

Tore: 0:1 Hettich (1.), 0:2 Thiele (3.), 1:2 Salge (36.), 1:3 Thiele (43.), 2:3 Teuber (48.), 3:3, 4:3 Ruhrmann (61., 90.+1).

