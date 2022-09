Volleyball-Oberliga Abgänge und Ausfälle: Wolfenbütteler VC will Klassenerhalt

Ein kniffliger Saisonauftakt erwartet die Volleyballer des Wolfenbütteler VC (hinten) in der Oberliga. Das Team tritt personell geschwächt bei der SVG Lüneburg III an.

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler starten dezimiert in den ersten Spieltag der Volleyball-Oberliga in Lüneburg – drei Talente rücken in den Kader.