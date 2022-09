Fußball-Bezirksliga Flutlicht-Vorfreude in Adersheim und Salzdahlum

Salzdahlum/Adersheim. Auftakt in den 7. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga am Freitag: Arminia empfängt den TSV Üfingen – der MTV begrüßt Kralenriede.