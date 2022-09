„Ein gebrauchter Abend“ – MTV Salzdahlum verliert 1:4

Zweite Niederlage in Folge für den MTV Salzdahlum in der Fußball-Bezirksliga 2. Nach dem 1:4 gegen den SV Kralenriede ist der Kontakt zu den vorderen Tabellenplätzen vorerst abgerissen. Nichts Neues vom TSV Sickte: Das Team um Trainer Patrik Ahlborn kassierte in Wenden die sechste Niederlage in Folge und verharrt auf einem Abstiegsplatz.

Abwehr des MTV Salzdahlum schlafmützig bei den Gegentreffern

MTV Salzdahlum – SV Kralenriede 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Thormeyer (5.), 1:1 Schendzilorz (Eigentor, 32.), 1:2 Bandurski (43.), 1:3, 1:4 Imo Zimmermann (75., 86.).

Dieses Flutlicht-Spiel, auf das sich die Salzdahlumer im Vorfeld so sehr gefreut hatten, endete mit einer ernüchternden Heimniederlage. „Wir haben in diesem Spiel irgendwie alles falsch gemacht. Wir wollten einfache Sachen spielen, aber noch nicht einmal das ist uns gelungen. Es war ein gebrauchter Abend“, sagte Salzdahlums Trainer Jens Hueske, der selbst 90 Minuten auf dem Platz stand.

Bei den Gegentreffern zum 0:1 und 1:4 agierten die MTV-Abwehrspieler schlafmützig, vor dem 1:2 patzte Salzdahlums Keeper Mats Hahne. Mehr noch: Auch in der Offensive der Gastgeber lief nichts zusammen. Bezeichnend, dass Kralenriedes Sylwester Schendzilorz nach einem Missverständnis mit Torhüter Daniel Ganzert per Eigentor für Salzdahlum das zwischenzeitliche 1:1 (32.) erzielte. „Da dachte ich, dass wir irgendwie ins Spiel kommen“, sagte Hueske. Doch weit gefehlt! Der MTV bekam keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Auch deshalb, so Hueske weiter, „weil bei uns einige Jungs nur an 80 Prozent ihrer Normalleistung herangekommen sind.“

In Halbzeit 2 wurde es richtig bitter: Kapitän und Keeper Hahne zog die Notbremse, kassierte Rot (73.). Kralenriede nutzte die Überzahl konsequent, Imo Zimmermann erhöhte per Doppelschlag zum 4:1-Endstand.

TSV Sickte verzettelt sich in Einzelaktionen und läuft in Konter

FC Wenden – TSV Sickte 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Wald (64.), 2:0 Hermann (Eigentor, 76.), 2:1 Hans (81.), 3:1 Bozkurt (85.).

Bei den Sicktern kehrt mehr und mehr Ernüchterung ein. „Es ist jede Woche dasselbe: Wir wollen geradlinig und einfach spielen, wir wollen den Ball in die Box bringen, weil wir dort mit Lukas Hans einen Stürmer haben, der mit dem Ball etwas anzufangen weiß. Stattdessen verzetteln wir uns in Einzelaktionen, laufen in Konter und kassieren Gegentore“, sagt der Sickter Trainer Patrik Ahlborn. Dieses Muster wiederholte sich auch in Wenden.

Der TSV-Coach will im Training nun noch genauer hinschauen, welche Spieler sich für künftige Einsätze durch Leistung bewerben. „Wir brauchen jetzt Spieler, die in Form sind und nicht solche, die nur bei Schönwetter gut Fußball spielen.“

