Tischtennis-Oberliga Weddelerinnen quasi zu zweit ohne Chance in Watenbüttel

Dass der VfR Weddel beim Auftakt in die Tischtennis-Oberliga der Frauen beim Aufstiegsaspiranten TSV Watenbüttel chancenlos sein würde, hatte der Weddeler Trainer Hans-Peter Schlüter schon vor der Partie prognostiziert. Ohne ihre wohl noch für Monate ausfallende Nummer 1, Lidiia Schönknecht, fehlt dem VfR eine wichtige Stütze im Kampf um die Punkte.

Die Höchststrafe von 0:10, die die Weddelerinnen jetzt in Braunschweig kassierten, liegt aber auch darin begründet, dass der VfR seinen vierten Kaderplatz unbesetzt lassen musste und auch die Weddeler Nummer 3, Linda Rudel, nach dem Doppel nicht weitermachen konnte. „Eine solche Personalmisere habe ich noch nie erlebt“, sagte VfR-Coach Schlüter. Auch die Reserve-Spielerinnen Lilly Siedentop, Elena Mitjà Mallol und Nadine Rudel waren ausgefallen.

An der Seite von Miriam Dederding verlor Linda Rudel 6:11, 7:11, 9:11. Ein zweites Doppel konnten die Weddelerinnen nicht aufbieten und lagen somit 0:2 zurück. Vier weitere Spiele aus den Einzeln gingen ebenfalls kampflos an die Watenbüttelerinnen. Somit wurden überhaupt nur vier Einzel an den Tischen entschieden.

Und Weddels Nummer 2, Miriam Dederding, sowie die VfR-Spitzenspielerin Melanie Mosterdijk waren beide zumindest einmal nah dran am Ehrenpunkt für die Gäste. Nachdem beide Weddelerinnen klar in drei Sätzen gegen Watenbüttels Nummer 1, Elena Uludintceva, verloren hatten, zwangen sie im Einzel die Nummer 2 der Gastgeberinnen, Joanna Jerominek, in den fünften Satz. Sowohl Dederding als auch Mosterdijk unterlagen aber im entscheidenden Durchgang jeweils mit 8:11.

„Beide haben hochklassige Spiele abgeliefert und hatten beim Stand von 8:8 durchaus die Chance zu gewinnen. Die Partien gegen Uludintceva haben aber gezeigt, dass sie nicht zu besiegen war“, bilanzierte VfR-Trainer Schlüter.

