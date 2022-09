Herzöge Wolfenbüttel überrennen Berlin in Hälfte 1

Die Distanzschützen der Herzöge (am Ball: Thorben Uster) legten den Grundstein für den Auftaktsieg in Berlin.

Die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel kehren mit einem Auftaktsieg in der 2. Basketball-Regionalliga aus Berlin zurück. Bei den hoch gehandelten Freibeutern in Friedrichshain gewannen die Wolfenbütteler mit 87:78 (25:12, 27:15, 20:25, 15:26).

„Die erste Halbzeit – das war wie von einem anderen Stern“, schwärmte Herzöge-Coach Maxim Hoffmann von der Art und Weise, wie seine Schützlinge den Grundstein für den Auswärtssieg legten. Die ersten drei Angriffe waren gut herausgespielte und verwandelte Dreier, anschließend erspielten sich die Gäste einen offenen Korbleger. „Danach waren alle richtig heiß“, schilderte Hoffmann. Das Momentum war aufseiten der Wolfenbütteler, die zur Halbzeit mit 25 Punkten führten.

MTV/BG-Coach Hoffmann schwärmt vom Zusammenspiel seiner Mannschaft

Kai Globig, David Röll und Thorben Uster haben zahlreiche Distanzwürfe versenkt. „Vor allem Kai konnten die Berliner im 1 gegen 1 nicht halten“, sagte Hoffmann über seinen Topscorer, erklärte aber auch: „Alle, die viele Punkte gemacht haben, haben auch tolle Pässe bekommen. Ein Großteil unserer Punkte waren super herausgespielt.“

Till Jeske und Elias Güldenhaupt haben derweil als überragendes Defensivduo jede Lücke gestopft und es dem Gegner schwer gemacht. „Es lief offensiv wie defensiv wie aus einem Guss. Es war eine super Teamleistung“, sagte der Coach mit Blick auf die erste Halbzeit.

Nach der Pause wird Berlin stärker, kann Wolfenbüttel aber nicht mehr gefährden

Auch nach der Pause haben die Wolfenbütteler gute Leistungen gezeigt, doch die Gegenwehr der Gastgeber wurde deutlich größer. „Im dritten Viertel hat man den Freibeutern angemerkt, dass sie das Ding noch drehen wollten“, berichtete Hoffmann. Und tatsächlich: Die Hausherren trafen ihrerseits die Distanzwürfe und knabberten vom Vorsprung der Gäste nach und nach etwas ab.

Mit 20 Punkten führte MTV/BG am Anfang des letzten Viertels. „Die Freibeuter haben sich immer weiter in die Partie hineingekämpft. Wir haben mit weniger Intensität als noch in der ersten Halbzeit gespielt. Alles ist etwas langsamer geworden und die Spannung etwas abgefallen“, berichtete Hoffmann. So seien die Berliner zwar noch mal herangekommen, der Auswärtssieg sei aber nicht in Gefahr gewesen. „Wir haben das gut ins Ziel gebracht“, sagte Hoffmann, der betonte: „Das war kein Start-Ziel-Sieg. Wir mussten uns immer weiter anstrengen gegen Gegner, die uns körperlich überlegen waren.“

