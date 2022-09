Neun Cremlinger retten Remis gegen die SG Bohrstadt

Wolfenbüttel. Der MTV Schandelah-Gardessen, die SG Remlingen/Denkte und der SV Wendessen siegen in ihren Heimspielen.

Die Cremlinger (in Blau) retteten zu neunt gegen die SG Bohrstadt (in Gelb) ein 1:1-Unentschieden.

In Staffel 2 der Nordharzliga gewannen die Fußballer des SV Wendessen das Verfolgerduell gegen die SG Achim/Börßum/Hornburg mit 3:2. Das Spitzenduo der Staffel – SG Remlingen/Denkte und MTV Schandelah-Gardessen – eilt weiter von Sieg zu Sieg.

Staffel 1

TSV Gielde – TSV Münchehof 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Schneider (38.), 1:1 Weinberg (55.), 2:1, 3:1 Güllük (61., 78.).

„Ein hochverdienter Sieg. Das war unsere bisher beste Saisonleistung“, sprudelte es aus dem Gielder Trainer Reinhard Lossau heraus. Pascal Schneider zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt in den Winkel zur Führung, vergab später aber einen Strafstoß. Doch Ahmet Musa Güllük tütete die Punkte mit seinem Doppelpack ein.

Staffel 2

SG Remlingen/Denkte – KSV Vahdet Salzgitter II 6:2 (2:2). Tore: 1:0 Reinboth (17.), 1:1 Duran (22.), 1:2 Ursache (29.), 2:2, 6:2 Klusmann (37., 89.), 3:2, 5:2 Ali (53., 84.), 4:2 Hauke (76.).

Im ersten Durchgang war es ein offener Schlagabtausch, beide Teams zeigten sich von ihrer starken Seite. „Das 2:2 zur Pause war gerecht“, befand SG-Trainer Sascha Kallmeyer, dessen Team anschließend das Heft in die Hand genommen habe. So sei der siebte Saisonsieg hochverdient gewesen.

MTV Schandelah-Gardessen – VfL Salder II 9:0 (3:0). Tore: 1:0 Curland (8.), 2:0 Petzold (31.), 3:0, 8:0 Bogotsch (43., 73.), 4:0, 5:0, 6:0, 7:0 Stucki (50., 51., 61.,72.), 9:0 Maciu.

Schandelahs Trainer Marco Heidemann war nach dem Schützenfest hochzufrieden. „Das war eine super Leistung meinen Mannschaft. Wir haben nicht eine Chance des Gegners zugelassen“, teilte der Coach des MTV mit, der ebenfalls weiterhin ungeschlagen unterwegs ist.

SV Kissenbrück – SV GA Gebhardshagen. Das Spiel wurde abgesetzt. „Wir hatten einfach zu viele Ausfälle. Daher haben wir um Verlegung gebeten“, erklärte SVK-Trainer Alexander Böhm.

TSV Salzgitter – FSV Fuhsetal 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Voss (50.), 0:2 Wolf (66.), 1:2 Dia (73./FE), 2:2 Moussis (80.).

Die Gäste seien über das gesamte Spiel spielbestimmend gewesen und schossen sich folgerichtig in Front. „Nach dem Anschluss hat der TSV die Brechstange herausgeholt und mit der zweiten Luft noch ausgeglichen. Das fühlt sich für uns wie eine Niederlage an“, sagte FSV-Trainer Dennis Kleinert.

SV Wendessen – SG Achim/Börßum/Hornburg 3:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Fakhreldine (43., 49.), 2:1 Bätz (68.), 3:1 Gos (81.), 3:2 Sondergeld (89.).

„Bei den Gästen lagen anscheinend die Neven blank. Die haben sich zwei Platzverweise abgeholt“, berichtete SVW-Spielertrainer und Torschütze Pascal Gos und fügte hinzu: „Am Ende kamen die noch mal ran und es wurde eng, es war aber ein verdienter Sieg für uns.“

TuS Cremlingen – SG Bohrstadt 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Haberkamp (36.), 1:1 Kühling (80.).

Der TuS ging ersatzgeschwächt in die Partie und stand nach zwei gelb-roten Karten am Ende nur noch zu neunt auf dem Platz, dennoch sei mehr drin gewesen. „Aufgrund der Personalnot musste sogar Trainer Fabian Oeft mitspielen, dennoch sind wir gut ins Spiel gekommen und hatten viele Chancen“, sagte der zweite TuS-Trainer Stefan Schulz. „In Unterzahl kannst du nach dem Ausgleich nicht mehr zurückkommen“, so Schulz.

TSV Destedt – FC Viktoria Thiede 1:8 (0:5). Tore: 0:1, 0:3, 1:7 Hildebrand (13., 25., 61.), 0:2 Elsner (22.), 0:4 Pasch (37.), 0:5, 0:6 Eckerleben (25., 45.)1:6 Zerbe (67.), 1:8 Acar (86.).

TSV-Trainer Marco Klare war stinksauer. „Das haben wir in der ersten Hälfte verloren. Da waren wir gar nicht auf dem Platz und haben alles vermissen lassen“, schimpfte der Coach. „Thiede hat verdient aber zu hoch gewonnen. Ich freue mich auf das Training, die Spieler eher nicht“, sagte Klare.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de