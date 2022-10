Auf den ersten Heimsieg folgt für Germania ein später K.o.

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler gewinnen gegen den BSC Acosta mit 2:0 und verlieren dann in Northeim mit 0:1. Das Gegentor fällt in Minute 90.+7.

Im vierten Anlauf hat es geklappt: Der BV Germania Wolfenbüttel holte den ersten Heimsieg, seitdem er im Sommer in die Fußball-Landesliga zurückgekehrt war. Gegen den BSC Acosta reichte es am Samstag zu einem 2:0-Sieg. Das Auswärtsspiel am Montag bei Eintracht Northeim endete mit einem späten Frust-Gegentreffer und einer 0:1-Niederlage.

BV Germania Wolfenbüttel – BSC Acosta 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Goune (53.), 2:0 Özdemir (74.).

Die Blau-Gelben blieben damit erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. „Das freut mich besonders für unseren Torhüter Lukas Brettschneider“, sagte BVG-Trainer Habil Turhan.

Die Platzherren starteten gut ins Spiel. Mit intensiver Laufarbeit machten sie die Räume für Acosta eng. „Irgendwann sind wir aber zu hoch angelaufen und haben Acosta zu viele Lücken gelassen“, berichtete Turhan. Die Braunschweiger schlugen aber kein Kapital aus ihren Freiheiten. „Mehr als einen Distanzschuss haben wir nicht zugelassen“, sagte der BVG-Trainer weiter.

Nach dem 2:0 gerät der BV Germania Wolfenbüttel nicht mehr in Bedrängnis

Nach torlosem ersten Durchgang ließ Ivon Goune die Germanen in der 53. Minute jubeln. Mit viel Tempo zog der Angreifer erst an einem Abwehrspieler und schließlich noch am Torhüter vorbei und schob zum 1:0 ein. Ebenso sehenswert war der zweite Treffer der Wolfenbütteler: Germanias „Dauerbrenner“ Arda Özdemir zündete den Turbo, suchte die Eins-gegen-Eins-Situation mit seinem Braunschweiger Gegenspieler, setzte sich durch und zog trocken ins hintere Toreck ab – 2:0 (74.), die Vorentscheidung. Die Gastgeber gerieten nicht mehr in Bedrängnis, der erste Saisonsieg im MKN-Sportpark war unter Dach und Fach.

BVG: Brettschneider – Marx (55. Przondziono), Rosenau, Bröer, Feder – Himmstedt – Golkowski (55. Winkler), Madsack, Bräunig, Özdemir (87. Michel) – Goune (81. Path).

Eintracht Northeim – BV Germania Wolfenbüttel 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Kern (90.+7).

Dass Schiedsrichter Magnus Wehmann eine fünfminütige Nachspielzeit anzeigte, vermochten die Wolfenbütteler noch zu verstehen. Schließlich waren sie es, die zwischen der 80. und 90. Minute jede sich bietende Gelegenheit genutzt hatten, um Northeim den Rhythmus und die Zeit zu rauben. „Dass er dann aber sieben Minuten nachspielen ließ, war eine Sauerei“, wetterte BVG-Trainer Habil Turhan. „Es gab dafür keinen Grund.“

Germania-Coach Habil Turhan kritisiert Schiedsrichter scharf

Und dann kam jene, für die Wolfenbütteler verhängnisvolle siebte Minute der Nachspielzeit. Im Anschluss an die letzte Ecke des Spiels kam es in Germanias Fünfmeterraum zu einem unübersichtlichen Gestochere nach dem Ball. Und plötzlich lag die Kugel hinter der Torlinie. Northeims Nils Kern war zuletzt dran – 1:0, Abpfiff, Auswärtsniederlage. „Es tut weh, auf diese Art und Weise noch zu verlieren“, konstatierte Turhan, der kein gutes Haar am Unparteiischen ließ: „Er hat so lange spielen lassen, bis Northeim gewonnen hatte.“

Zuvor war von den Germanen offensiv wenig gekommen. Die Mannschaft beschränkte sich aufs Verteidigen, wäre mit einem Punkt beim Oberliga-Absteiger gut bedient gewesen.

Am Ende war da noch die „Fehde“ zwischen Schiedsrichter Wehmann und BVG-Trainer Turhan: Die wurde beigelegt. Beide sprachen sich nach dem Spiel aus und haben sich, so Turhan, „in die Arme genommen“.

BVG: Brettschneider (46. Menzel) – Rosenau, Himmstedt, Bröer, Feder – Speck (59. Marx), Madsack, Bräunig, Özdemir (73. Michel) – Goune (73. Golkowski), Path (59. Winkler).

