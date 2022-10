MTV Schandelah-Gardessen besiegt SG Bohrstadt deutlich

Schandelahs Coach Marco Heidemann (hinten links) dürfte zufrieden sein. Seine Spieler (in Rot, von links: Lars Ebeling und Matthias Jeschke) haben sich gegen die SG Bohrstadt (in Blau: Lars Freiberger) klar durchgesetzt.

In der Staffel 2 der Nordharzliga siegten die Fußballer der SG Remlingen/Denkte bei der SG Achim/Börßum/Hornburg mit 5:3 und hielten einen Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft auf Abstand. Im Gleichschritt blieb der MTV Schandelah-Gardessen mit einem 5:1-Erfolg gegen die SG Bohrstadt. Der SV Kissenbrück feierte in der Fremde den ersten Saisonsieg. Die Böhm-Elf gewann in Thiede mit 1:0.

Staffel 1

TSV Gielde – SG Bredelem/Astfeld 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Güllük (7.), 2:0 Kähnert (83.).

„Am Ende war es ein Sieg des Willens“, sagte Gieldes Trainer Reinhard Lossau. Seine Mannschaft habe spielerisch noch Luft nach oben. Immerhin, so Lossau: „Wir haben im Spiel kaum etwas zugelassen. Das war das Positive am glanzlosen Sieg.“ Gielde klopft als Aufsteiger in der Tabelle oben an.

Staffel 2

FSV Fuhsetal – TuS Cremlingen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Lampen (48.).

„Wir haben ein super Spiel gemacht, hinten wenig zugelassen und vorne aus den drei, vier guten Möglichkeiten ein Tor gemacht. Daher geht der Sieg komplett in Ordnung“, befand Gästetrainer Fabian Oeft. Enttäuscht reagierte FSV-Trainer Dennis Kleinert. „Das war eine blutleere Leistung von uns. Wir hatten mehr Ballbesitz, allerdings dafür kein Umschaltspiel“, sagte der Coach. Mit mehr Tempo im Spiel wäre die ärgerliche Niederlage zu verhindern gewesen. „Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht.“

FC Viktoria Thiede – SV Kissenbrück 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Bomba (62.).

SVK-Trainer Alexander Böhm war nach dem Sieg erleichtert. „Das war eine kämpferische starke Leistung. Damit haben wir Thiede aus dem Spiel genommen und völlig verdient den ersten Sieg eingefahren“, sagte der Coach. Mann des Tages war SVK-Keeper Boris Grünig, der in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter parierte.

Lob der SG Bohrstadt: Qualität des MTV Schandelah-Gardessen gehört in höhere Liga

SG Bohrstadt – MTV Schandelah-Gardessen 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Maschel (35.), 1:1 Freiberger (41., Elfmeter), 1:2 Gilbert (44.), 1:3 Bogotsch (52.), 1:4 Kuntze (64.), 1:5 Köhler (72.).

Bohrstadt-Trainer Jan Bracke war voll des Lobes für den Gegner „Die haben schon eine Qualität, die nicht in die Liga gehört und bei der wir nicht mithalten können“, betonte Bracke und sprach von einen verdienten Sieg der Gäste. Er vergaß aber auch seine Mannschaft nicht. „Wir haben das trotzdem sehr gut gemacht.“

SG Achim/Börßum – SG Remlingen/Denkte 3:5 (0:1). Tore: 0:1 Staikowski (25.), 1:1, 3:4 Bätz (49., 83.), 2:1 Seifried (52.), 2:2 Reinboth (57.), 2:3, 2:4 Klusmann (72., 83.), 3:5 Kraft (88.).

SG-Trainer Bilal Kötüz erkannte die Niederlage ohne Umschweife an. „Sie war verdient. Zu allen personellen Sorgen kam unser katastrophales Verhalten bei Standardsituationen“, analysierte der Coach, der zudem feststellen musste: „Wir waren auch insgesamt zu weit vom Gegner entfernt und zu allem Überfluss kamen noch die individuellen Fehler“, erzählte Kötüz. Nach der Pause hatten die Platzherren ihre stärkste Phase und gingen zwischenzeitlich sogar in Führung.

TSV Destedt – SV Wendessen 0:5. Die Gastgeber traten zu der Parte nicht an.

