Fußball-Landesliga In Hälfte 2 wird’s torreich: Germania siegt in Kästorf

Was mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten begann, wurde im zweiten Durchgang zu einem Schlagabtausch. Die Landesliga-Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel haben ein im zweiten Durchgang spektakuläres Auswärtsspiel gegen den SSV Kästorf verdient mit 3:2 (0:0) für sich entschieden. „Unsere junge und unerfahrene Truppe hat über 80 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht“, freute sich BVG-Trainer Habil Turhan.

Nur zwei Torchancen im ersten Durchgang

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Mannschaften neutralisierten sich auf durchaus hohem Niveau, die wohl beste Möglichkeit gehörte Wolfenbüttels Ivan Fongang. Der Gäste-Stürmer kam im direkten Duell nicht an Kästorfs starkem Schlussmann Tobias Bremer vorbei (22. Minute). Die Hausherren wurden ausschließlich über Standards gefährlich, Nico Gerckes Freistoß mit dem Pausenpfiff klatschte an den Pfosten (45.+4).

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie schnell so richtig Fahrt auf. Jannes Drangmeister, Kästorfs nach der Pause eingewechselter Torjäger, setzte nach 130 Sekunden einen Kopfball an die Latte und brachte die Rot-Weißen nur wenig später per sattem Flachschuss in Führung (49.). Eine Schockstarre der Wolfenbütteler war nicht zu spüren – im Gegenteil. Julian Bräunig verwertete eine Flanke von Lando Baerwolf per Kopf zum Ausgleich (52.).

Wolfenbütteler erspielen sich 3:1-Führung

Einige Minuten später begann eine Phase mit etlichen Offensivaktionen auf beiden Seiten, die gefährlichere Mannschaft waren dabei die Gäste. Fongang traf den Außenpfosten (59.), Justin-Cedric Speck scheiterte an Bremer (67.). Kurz darauf belohnte sich die Turhan-Elf für ihren starken Auftritt: Baerwolf setzte sich zunächst gegen zwei Kästorfer Verteidiger durch, umkurvte dann Bremer und traf zur Führung (71.). Arda Özdemir kam bei einem Konter nicht an Bremer vorbei (74.), Gerrit Michel erhöhte in der Schlussphase aber auf 3:1 (85.) – die Entscheidung.

Kästorf warf alles nach vorne und kam zum Anschluss, am Sieg des BV Germania änderte das nichts mehr. „Wir haben deutlich weniger Fehler gemacht, auch wenn du nicht alles verteidigen kannst. Es war ein absolut verdienter Sieg“, konstatierte Turhan.

BV Germania Wolfenbüttel: Linde – Przondziono, Rosenau, Bröer, Feder – Bräunig (66. Himmstedt), Madsack – Speck (73. Michel), Baerwolf, Özdemir (78. Kajolli) – Fongang (78. Goune).

Tore: 1:0 Drangmeister (49.), 1:1 Bräunig (52.), 1:2 Baerwolf (71.), 1:3 Michel (85.), 2:3 Kröger (89.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de