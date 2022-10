Mit 16 Punkten war Alexandra Berg (rechts) erfolgreichste Wolfenbüttelerin bei der Niederlage in Osnabrück.

Basketball-Regionalliga 52:63 – MTV/BG findet zu spät in die Spur

Zu Beginn des vierten Viertels waren sie plötzlich da: Sechs Minuten lang griff bei den Basketballerinnen des MTV/BG Wolfenbüttel in der Regionalliga-Partie beim Osnabrücker SC II ein Rädchen ins andere. Kurzum: Die Defense stand, die Offense traf. Ein 17:1-Punkte-Lauf war der Lohn, der Rückstand der Wolfenbüttelerinnen schmolz von 30:53 nach dem dritten Viertel in Minute 36 auf 47:54. Unter dem Strich war die Hypothek jedoch zu groß. Das Team von Trainer Andreas Hundt quittierte eine 52:63 (7:15, 12:13, 11:25, 22:10)-Niederlage, die indes vielschichtige Gründe hatte.

Mit einem neun Spielerinnen kleinen Aufgebot waren die Wolfenbüttelerinnen gereist. Verletzungen, Erkrankungen, dazu die Herbstferien – im MTV/BG-Team stehen einige Schülerinnen und Lehrerinnen – hatten die Personaldecke ordentlich ausgedünnt. Nur fünf Spielerinnen standen „im Saft“, vier weitere hatten nach Erkrankungen erst ein- oder zweimal trainiert.

Erschwerend hinzu kam, dass sich das MTV/BG-Team in Osnabrück in den ersten fünf Spielminuten körperlich wie geistig seltsam lethargisch präsentierte. „Bei sechs Ballvorträgen bringen wir den Ball viermal nicht zum Korb, sondern werfen ihn irgendwo hin“, berichtete Hundt. Der 3:13-Rückstand war die Folge. „Wir sind schon früh nur hinterhergelaufen.“ In der Verteidigung kam das Hundt-Team oft einen Schritt zu spät, vorne passte das Zusammenspiel nicht. Einziger Lichtblick: Alexandra Berg traf überdurchschnittlich, die Top-Scorerin streute vier Dreier ein.

Erst im Schlussviertel hatte Hundt eine Formation gefunden, die dem OSC Kopfzerbrechen bereitete. „Osnabrück musste alle Auszeiten verbraten und ließ bis zum Ende seine Besten auf dem Feld“, sagte Hundt. Beim 52:58 war der MTV/BG in Reichweite, „aber leider war es da schon zu spät“.

MTV/BG: Baumgardt 9/1 Dreier, Geilhaar 2, Sprenger 2, Wagner 2, Rauschenfeld 2, Lina Lieckfeld 3, Bosse 12, Berg 16/4, Nieman 4.

