SG Lucklum-Veltheim II reitet weiter die Erfolgswelle

Wolfenbüttel. In der 1. Fußball-Nordharzklasse schießt „Oldie“ Artur Jegel den SV Schladen zum Sieg. Salzdahlum scheitert an Latte, Pfosten und Keeper.

In der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse baute die U23 des BV Germania Wolfenbüttel mit einem 7:1-Sieg gegen Borussia Salzgitter II den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Die SG Lucklum-Veltheim II reitet in der Staffel 2 weiter auf der Erfolgswelle.

Staffel 1

SV Schladen – MTV Bornhausen 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Dicke (26.), 1:1 Deutschmann (43.), 2:1 Lüders (52.), 2:2, 2:3 Jegel (63., 86.).

„Wir bekommen aus dem Nichts das 0:1“, berichtete SV-Trainer Jan Fischer. Vor dem 1:1 hatten die Gäste einen Aluminium-Treffer. Erst zum Ende der Partie drehte der SV auf. Artur Jegel bekam ein Sonderlob. „Er ist Mitte 30, seine Leistung war herausragend“, lobte Fischer den Doppeltorschützen.

Staffel 2

SG Lucklum-Veltheim II – FC Viktoria Thiede II 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Oula (12., 64., 80., 85.).

In einem hitzigen Spiel erwischten die Gäste den besseren Start, blieben aber ohne Treffer. Kurz vor der Pause musste der Gästekapitän mit gelb-roter Karte vorzeitig zum Duschen, in Halbzeit 2 folgte ihm ein Teamkollege. Sounde Oula sicherte den Sieg mit vier Treffern.

Staffel 3

MTV Salzdahlum – MTV Dettum 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Maschauer (46.), 0:2 Scheunemann (55.).

„Wir sind nach der zweiwöchigen Pause nie richtig ins Spiel gekommen“, berichtete Salzdahlums Trainer Achim Walter. Dettum habe aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Eigene Torerfolge hätten „Latte, Pfosten und der gut aufgelegte Dettumer Keeper“ verhindert.

Germania Wolfenbüttel U23 – SV Borussia Salzgitter II 7:1 (2:0). Tore: 1:0, 3:0, 6:1 Michel (36., 56., 82.), 2:0 Sacher (45.), 3:1 (67.), 4:1, 7:1 Benic (72., 84.), 5:1 Maliqi (76.).

Die erste Halbzeit war laut BVG-Trainer Luca Brandes „eine schwere Geburt. Im zweite Durchgang haben wir aufgedreht und nachgelegt. Am Ende zählen die drei Punkte, ein schönes Spiel war es nicht“, resümierte der Coach.

SV Halchter – SV Wendessen II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Wenkel (12.), 2:0 Lehmann (38.), 3:0 Schmidt (85.).

Die Platzherren lieferten einen sehr starken ersten Durchgang ab und führten verdient. „Nach der Pause hatte Wendessen 20 starke Minuten“, berichtete Halchters Trainer Tobias Lehmann. Zweimal stand den Gästen jedoch das Aluminium im Weg. „Dann haben wir mit dem dritten Tor den Deckel draufgemacht“, so Lehmann.

