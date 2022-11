Neuzugang Williams führt MTV/BG Wolfenbüttel zum Sieg

Einen Einstand nach Maß feierte Leon Williams im Trikot der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel: Der neue Center führte sein Team mit 26 Punkten und teils spektakulären Aktionen zum 85:76 (26:11, 12:22, 25:21, 22:22)-Heimsieg in der 2. Basketball-Regionalliga gegen die USV Halle Rhinos.

Herzöge-Neuzugang Williams erzielte viele spektakuläre Punkte

Dabei bekleckerten sich die Gastgeber am Landeshuter Platz gegen nur sechs Hallenser allerdings nicht unbedingt mit Ruhm. „Es war keine Glanzleistung von uns“, sagte MTV/BG-Coach Maxim Hoffmann. Die Wolfenbütteler kamen über weite Strecken nicht in ihren Spielfluss. Es fehlte der Rhythmus nach einer zweiwöchigen Punktspielpause. „Außerdem hat man gemerkt, dass bei uns jeder Leon in seinem ersten Spiel in Szene setzen wollte. Wir wollten ihn unbedingt integrieren und müssen uns noch daran gewöhnen, dass wir da jetzt einen starken Finisher unterm Korb haben“, sagte der Trainer.

Und Williams, dessen erster Einsatz für Wolfenbüttel sich aus verschiedenen Gründen um zwei Wochen verzögert hatte, lieferte ordentlich ab. Zahlreiche seiner 26 Punkte (Topscorer der Partie) erzielte er per Dunk – nach Anspielen am Boden, in der Luft oder, indem er einen Offensivrebound direkt durch die Reuse stopfte. Ein feines Händchen bewies der US-Amerikaner zudem, als er durch das Ablaufen der „Shotclock“ zum Dreipunktwurf gezwungen war und auch diesen verwandelte. „Er hat gezeigt, was wir von ihm in Zukunft erwarten können“, freute sich Hoffmann über das Williams-Debüt.

Wolfenbüttel kommt mit der Zonenverteidigung der Gäste nicht gut zurecht

Der spielerische Ansatz der Herzöge sei dadurch etwas abhanden gekommen. Ein weiterer Grund dafür, dass die Hausherren sich schwer taten, war aber auch der Auftritt der Gäste. „Die haben 40 Minuten lang eine absinkende Zone gespielt. Darauf waren wir nicht vorbereitet und haben etwas zu überhastet gespielt“, erklärte der Wolfenbütteler Trainer. Durch dieses Defensivverhalten kam der schnelle MTV/BG-Angriff nicht in Fahrt. Die Zonenverteidigung führte dazu, dass sich auf dem Weg zum Korb keine Lücken ergaben und es stattdessen offene Distanzwürfe für die Wolfenbütteler gab. „So hatte von uns jeder das Gefühl, werfen zu müssen. Dadurch ging unser Spielfluss oft verloren“, sagte Hoffmann.

Trotz der Kritikpunkte steht unterm Strich der sechste Sieg im sechsten Spiel für den Spitzenreiter. Das Ergebnis war zwar relativ knapp, aber der Heimsieg auch nicht wirklich gefährdet, „Auch offensiv war das eigentlich eine gute Leistung gegen diese Zone, auf die wir uns im Training nicht vorbereitet haben, weil wir uns da darauf konzentrieren, unser Spiel zu verbessern“, ordnete Hoffmann weiter ein. Er vermutete, dass noch einige Gegner auf diese Weise gegen die Herzöge verteidigen werden. Offensive Glanzlichter setzte bei den Gastgebern vor allem auch erneut das Guard-Duo Kai Globig und David Röll.

15-Jähriger feiert Premiere im Wolfenbütteler Trikot

Neben der schon gut gelungenen Integration von Williams ins Herzöge-Spiel gab Elias Heitmann sein Comeback nach langer Verletzungspause. „Das war schon sehr gut, auch wenn man merkt, dass er noch Trainingsrückstand hat“, so Hoffmann. Der Trainer freute sich zudem darüber, dass er dem MTV/BG-Talent Keno Hoffmann zum Debüt in der 2. Regionalliga verhelfen konnte. Sechs Minuten stand der 15-Jährige auf dem Parkett.

MTV/BG: Globig 20/6 Dreier, Güldenhaupt 10, Heitmann, Hoffmann, Jeske 3, Nielandt, Pfannenschmidt, Röll 20/3, Römer 2. Uster 4, Williams 26/1, Zine el Abidine.

