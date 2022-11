SG Sickte/Schandelah siegt 29:24 – „Das Märchen geht weiter“

Aufsteiger SG Sickte/Schandelah mischt weiter die Staffel 1 der Handball-Regionsoberliga auf. Gegen Warberg/Lelm III gab’s im vierten Saisonspiel den vierten Sieg. In der Staffel 2 kassierte der MTV Eintracht Hornburg in Ehmen seine dritte Auswärtsniederlage, während die HG Elm II nach dem 33:37 in Liebenburg weiter auf den ersten Punktgewinn wartet.

Regionsoberliga, Staffel 1

SG Sickte/Schandelah – HSV Warberg/Lelm III 29:24 (18:12). „Das Märchen geht weiter“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf. „Das war ein toller Erfolg für meine Jungs.“ Die SG bleibt ohne Verlustpunkt. Gründe dafür gab es viele: Hinten hielten Jona Frühauf und Fabian Liborius den Laden dicht, vorne traf unter anderem Lucas Mann gewohnt sicher. Am Ende wäre gar ein deutlicherer SG-Sieg möglich gewesen, „aber dafür haben wir zu viele Chancen ausgelassen“, sagte SG-Coach Frühauf. Ihrem Ziel Klassenerhalt kommt die SG immer näher. Frühauf: „Wir sind auf einem guten Weg.“

SG: Isermeyer, Osterland, Alex – J. Liborius 1, Schilling 1, J. Bosse 6, F.-M. Liborius 4, Post 2, Mann 8, M. Bosse 1, Frühauf 2, Schnackenbeck 4, Harries, Veit.

Regionsoberliga, Staffel 2

HSC Ehmen – MTV Eintracht Hornburg 37:26 (20:12). Torhüter Maurice Reppin hielt die Hornburger anfangs in der Spur, wegen seiner Paraden gelang es den überlegenen Ehmenern nicht, sich abzusetzen. Im Gegenteil: Die Hornburger legten eine 10:7-Führung vor (16.). Danach drehte sich das Spiel: Die Hornburger bekamen immer mehr Probleme mit dem laut MTV-Coach Philipp Grünke „total verharzten Ball“. Der MTV spielt gewöhnlich ohne Haftmittel und hatte zunehmend Probleme im Umgang mit dem „verklebten Ding“. Ehmen legte einen 14:2-Tore-Lauf hin und hatte die Partie früh vorentschieden.

MTV: Reppin, Rapmundt, Strohäcker – Gille 8, Creydt, Nils Demmler 5, Schulze 1, Linke 3, Seifried 3, Tappe 6, Berkemeyer.

HSG Liebenburg-Salzgitter – HG Elm II 37:33 (20:15). Die Elm-Reserve ziert weiter das Tabellenende. In Liebenburg geriet die HG Mitte der ersten Halbzeit mit fünf Toren in Rückstand. Diese Hypothek schleppte die Mannschaft lange mit sich. Nach dem Anschlusstor zum 31:33 (55.) keimte Hoffnung auf, doch die Gastgeber legten nach.

HG II: Meske, Kreith – Adolph 9, Achilles 7, Wunderling 2, Degenhardt 4, Roloff 4, Füllgrabe 1, Banick, Duderstadt 6, Buchheister, Brandes, Müller, Jänich.

