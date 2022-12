BlueLiner glänzen bei Crosslauf-Meisterschaft

Wie 2021 fanden die deutschen Meisterschaften im Crosslauf auch in diesem Jahr sehr spät statt. Vor Wochenfrist schnürte die deutsche Spitze im niedersächsischen Löningen die Laufschuhe, um die Titelträger im Crosslauf zu ermitteln. Die Zuschauer vor Ort genossen die Rennen auf dem Gelände unter anderem auf einer Großbildleinwand, während die Interessierten zu Hause die Rennen im Live-Stream verfolgten.

Im ersten Rennen der Altersklasse (AK) 50 trat Silke Brinkmann (Laufclub BlueLiner) im Emsland an. Für sie standen drei Runden mit einer Gesamtlänge von 4,12 km an. Nach dem Start ging es für das Teilnehmerfeld durch den Sand eines Beachvolleyballfeldes und im Verlauf der weiteren Runde über Strohballen, aufgeschüttete Erdwälle und kleine Hügel. Am Ende erreichte Brinkmann Platz 7 unter 17 Teilnehmerinnen in einer Zeit von 19:18 Minuten.

Matthias Wilshusen ist den Favoriten auf den Fersen

Das Team M50/55 der BlueLiner mit Karsten Plehn (M55), Rolf Müller und Matthias Wilshusen (beide M50) ging in ein stark besetztes Rennen mit 88 gemeldeten Teilnehmern (48 M50/40 M55) über die 4,12 km lange Strecke. Wilshusen lag nach der Durchquerung des Beachvolleyballfeldes im vorderen Pulk und schob sich bis zur Hälfte der ersten Runde an Position 5, während sich Plehn und Müller in der Mitte des Feldes aufhielten. Zum Eingang der zweiten Runde lief Wilshusen auf Rang 3 vor und folgte den Favoriten Georg Dietrich und Markus Mey.

Auf der Zielgraden überraschte Sven Eilingenhof (ATS Buntentor Bremen) Wilshusen mit hohem Tempo, so dass sich ein Spurt bis zur Ziellinie entwickelte. Der Ausgang blieb offen. Die Läufer selbst waren sich nach dem Überqueren der Ziellinie nicht sicher, wer vorne lag. In der Ergebnisliste lag schließlich BlueLiner Wilshusen zeitgleich nach 15:12 Minuten mit Eilingenhof auf Platz 3.

Der Wolfenbütteler Plehn kam in glatten 17 Minuten auf Platz 14 in der M55 ins Ziel, gefolgt von Rolf Müller in 17:27 auf Platz 28 in der M50. In der Teamwertung bedeutete dies für die Wolfenbütteler Läufer den guten sechsten Platz mit 89 Wertungspunkten.

