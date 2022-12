Der TSV Sickte (in Grün) und der MTV Dettum (in Schwarz) gehören wie schon 2020 zum Teilnehmerfeld des Elm-Asse-Cups.

Sickte/Schladen. Mitten in den Planungen befinden sich die Organisatoren des Hallenfußball-Samtgemeinde-Cups in Schladen und des Elm-Asse-Cups in Sickte.