Wolfenbütteler Zone zieht Rist Wedel den Zahn

Beste Laune herrschte beim Wolfenbütteler Team nach dem Sieg in der Wedeler Steinberghalle.

Eine kleine Überraschung ist den Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel am Sonntagnachmittag gelungen. Das Team von Trainer Andreas Hundt gewann beim SC Rist Wedel mit 70:65 (18:17, 14:21, 15:18, 23:9) und fuhr damit seinen dritten Sieg ein.

Mit diesem Auswärtserfolg vor den Toren Hamburgs war nicht unbedingt zu rechnen. Zu durchwachsen verliefen die vergangenen drei spielfreien Wochen der Wolfenbüttelerinnen. Durch Erkrankungen konnte das MTV/BG-Team sich nie in voller Mannschaftsstärke auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Rist Wedel hatte dabei sogar noch eine Woche länger spielfrei als die Gäste. Das Team aus dem Norden wartet mit zahlreichen Jugendnationalspielerinnen auf. Ganz besonders sticht dabei Marianna Byvatov hervor, sie ist unangefochtene Topscorerin der Regionalliga.

Doch auch dieses Toptalent hatten die Wolfenbüttelerinnen nach und nach in den Griff bekommen. Zunächst ist den Gästen aus der Lessingstadt der Start in die Partie gut gelungen. „Im zweiten Viertel hatten wir dann so unsere Schwierigkeiten“, sagte Hundt. Das Heimteam holte sich eine Führung und baute diese bis zur Pause weiter aus.

„Entscheidend war unsere Umstellung auf eine Zonen-Verteidigung. Damit haben wir denen den Zahn gezogen“, freute sich Hundt. „Überhaupt gebührt der Defense das größte Lob. Was wir da wegverteidigt haben, war sensationell.“

Dabei traten die Wolfenbüttelerinnen notgedrungen mit einer kleinen Rotation an. Doch alle Spielerinnen haben ihre jeweiligen Jobs super erledigt. Unter anderem half Freya Rauschenfels auf der Power-Forward-Position aus und erzielte von dort aus 7 Punkte.

Beste Punktesammlerinnen für Wolfenbüttel waren Lara Lieckfeld, Maileen Baumgardt und Lara Bosse. Aber wie gesagt – die Defense war der Schlüssel zum Erfolg, so dass Coach Hundt auch die Leistung von Kristina Stapel hervorhob, die ohne einen Punkt erzielt zu haben entscheidend zum Sieg beigetragen hat.

Nach einem Erfolg sah es allerdings lange gar nicht aus. Noch am Anfang des letzten Viertels lagen die Gastgeberinnen zweistellig vorne. „Dann haben wir aber einen 13:3-Lauf hingelegt, das Spiel gedreht und den Sieg ins Ziel gebracht“, jubelte Hundt.

MTV/BG: Baumgardt 17/2 Dreier, Geilhaar 7, Stapel, Wagner 4, Berg 4, Rauschenfels 17/1, Lieckfeld 13, Pabst 4/1, Bosse 14.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de