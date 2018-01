Ziehl froh über Trainingsauftakt

Wolfsburg Der Auftakt ins neue Fußballjahr ist der U23 geglückt. Die Regionalliga-Mannschaft des VfL Wolfsburg hat am Samstag die ersten Schritte in der Vorbereitung auf die Rückrunde gemacht. Trainer Rüdiger Ziehl war mit seinem Team zufrieden. „Die Spieler liefen in einem sehr guten Zustand auf, sie haben...