Jesaja Herrmann sorgt für den Siegtreffer

Einen 3:2 (2:2)-Sieg beim gleichaltrigen Nachwuchs des VfL Bochum gab es am Freitagabend für die U19 des VfL Wolfsburg im ersten Testspiel während des viertägigen Trainingscamps in Ratingen. Noch bis Sonntag bereiten sich die „Jungwölfe“ auf den Rückrunden-Start in der Fußball-Bundesliga der...