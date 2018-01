Fußball: Kreisligist Ehmen will mit Quartett angreifen

Wolfsburg In der Tabelle der Fußball-Kreisliga auf Platz 10 liegend, hatte sich der TSV Ehmen in die Winterpause verabschiedet. Das Team von Trainer Sven Schubert möchte jedoch in der Rückrunde noch einmal angreifen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Ehmen vierfach verstärkt. ...