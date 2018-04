„Fearless“ landet wieder im Mittelfeld

Die besten Tänzer im Jazz- und Modern Dance gaben in Wolfsburg ein Gastspiel. Der VfL richtete am Wochenende Wettkämpfe in der 1. Bundesliga sowie in der Landes- und Oberliga aus. 29 Mannschaften zeigten in der BBS-Halle in der Tischlerstraße ihr Können, über 400 Aktive waren angereist. Für das...