Heimdebüt für die Blackbirds

Nach zwei Auswärtssiegen zu Beginn ihrer Premierensaison stehen die Baseballer der Blackbirds vor ihrem ersten Heimspiel in dieser Bezirksliga-Saison. Am Sonntag von 15.30 Uhr an empfangen sie im „Birdcage“ im Fallersleber Stadion am Windmühlenweg die Krodos aus Bad Harzburg, für die es das erste...