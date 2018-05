Gegner fehlen acht Spieler

Mörse. Zwar noch nicht in Topform, aber schon an der Tabellenspitze: Den Tennisspielern der TSG Mörse gelang ein perfekter Saisonstart in die Landesliga. Beim Celler TV setzten sich die Mörser mit 6:0 durch. Wie erwartet trat Celle ohne seine ersten sieben Spieler...