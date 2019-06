U17 des VfL Wolfsburg geht kämpferisch ins DM-Halbfinale

„Wir haben noch mehr Hunger!“ Steffen Brauer, Cheftrainer der U17-Fußballer des VfL Wolfsburg, ist heiß auf das Halbfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund (Mittwoch, 18 Uhr) um die deutsche B-Junioren Meisterschaft. Das Team des 51-Jährigen erkämpfte sich in der Bundesliga Nord/Nordost den Staffelsieg und darf nun auf der ganz großen Bühne spielen.

Durch einen 4:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen sicherte sich der VfL mit zwei Punkten Vorsprung vor Hertha BSC Berlin Platz 1. Brauer und sein Team feierten den Staffelsieg und eine insgesamt starke Saison in der Liga spontan im Bus. Nur einmal gingen die Grün-Weißen als Verlierer vom Platz, kämpften sich während der Rückrunde an den Hauptstädtern vorbei. „Wir haben in den vergangenen Monaten viel Selbstvertrauen gesammelt und sind jetzt heiß darauf, Dortmund zu schlagen“, gibt sich Brauer weiter kämpferisch.

Mit den Borussen erwartet den VfL wohl der dickste Brocken unter den vier verbliebenen Teams. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayern München und der 1. FC Köln. Die Dortmunder sind ungeschlagen durch die Bundesliga West marschiert, in 26 Spielen erzielten die Schwarz-Gelben 93 Tore und spielten einen Zehn-Punkte-Vorsprung heraus. Brauer weiß um die Stärken des Gegners: „Die Dortmunder haben eine konstant gute Saison gespielt. Sie bestechen durch eine sehr gute Offensive und viel Tempo.“ Der BVB gewann schon im vergangenen Jahr die Meisterschaft, Trainer Sebastian Geppert und sein Team streben die Titelverteidigung an.

Beim VfL freut man sich laut Brauer auf eine sehr attraktive Partie. „Es wird insgesamt sehr eng und umkämpft sein.“ Der Coach gab seinem Team nach dem Sieg in Bremen einen Tag Pause, „die Jungs sind fit und ausgeruht ins Training gekommen“. Bis auf die Langzeitverletzten Denis Vukancic und Jonas Weimannn kann Brauer aus dem Vollen schöpfen.

VfL-U19-Trainer Thomas Reis weilt ebenfalls im Ruhrpott und schaut sich das Hinspiel in Dortmund an. „Der BVB ist ein starker Gegner, das wird eine richtig attraktive Partie. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein Junioren-Finale in Wolfsburg sehen können.“ Reis kam mit seiner U19 nicht über das Halbfinale hinaus, jetzt drückt er der U17 die Daumen. Einige Spieler kommen schließlich im Sommer in die Mannschaft des 45-Jährigen.

Erst einmal will die U17 in Dortmund aber eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel am Samstag (15 Uhr) im AOK-Stadion (der Eintritt ist frei) schaffen – mit ordentlich Hunger und viel Selbstvertrauen.