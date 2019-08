Ein Topspiel zum Einstieg für die U19 des VfL Wolfsburg

Sieben Siege, eine Niederlage: Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg pflügten förmlich durch die Vorbereitung, nun steht der Auftakt in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost an. Am Sonntag (14 Uhr) ist der FC St. Pauli im AOK-Stadion zu Gast. Mit St. Pauli trifft der VfL als Staffelsieger der...