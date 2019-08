Der ESV Wolfsburg II und Velstove eröffnen die Saison

Es geht wieder los: Am Samstag startet die 1. Fußball-Kreisklasse mit einem vorgezogenen Spiel in die neue Saison. Der eigentliche Auftakt findet aber erst am nachfolgenden Sonntag statt. Zwölf Teams, davon drei Neulinge, werden von da an wieder wöchentlich um Punkte für den Auf- und gegen den...