VfL Wolfsburg II: Vorm Topspiel steht die Hürde Norderstedt

Schafft der VfL II den Sprung zurück an die Tabellenspitze? Die Wolfsburger U23-Fußballer empfangen am Samstag im AOK-Stadion Eintracht Norderstedt. Mit einem Heimsieg könnte der VfL zumindest vorübergehend am spielfreien VfB Lübeck vorbeiziehen und Platz 1 in der Fußball-Regionalliga übernehmen....