„Den einen Chef gibt es nicht“

Auf die Erfahrung aus 995 DEL-Spielen kann der alte und neue Grizzlys-Kapitän bauen. Sebastian Furchner (37) geht in seine zweite Saison mit dem C auf der Brust. Das hatten Manager und Trainer am Montag bestimmt. Der Stürmer bleibt die Identifikationsfigur des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten. Im...