VfB schlägt in Hälfte 2 zurück

Was für eine Aufholjagd! Mit 0:2 lag der Fußball-Bezirksligist VfB Fallersleben am Mittwochabend gegen Lupo Martini II bereits zurück, drehte die Partie gegen den Wolfsburger Konkurrenten in der zweiten Halbzeit aber noch komplett und siegte 3:2. Dabei hatten die Gäste zur Pause verdient vorne...