VfL II verliert nach 1:0 bei Altona noch 1:4

Ein großer Leistungseinbruch kostete den VfL II den Sieg bei Kellerkind Altona 93 und wohl auch bald die Regionalliga-Tabellenführung an den VfB Lübeck, der zwei Punkte weniger, aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Trotz 1:0-Pausenführung unterlagen Wolfsburgs U23-Fußballer in...