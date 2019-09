U23 des VfL empfängt das Team der Stunde

Die Mannschaft der Stunde ist zu Gast: Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg empfangen am Samstag (13 Uhr) in der Regionalliga Nord den Lüneburger SK Hansa. Nach der 1:4-Blamage bei Altona 93 und der verlorenen Tabellenführung will VfL-Trainer Rüdiger Ziehl mit seiner Elf wieder drei Punkte...