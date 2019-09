Unangenehmer Gegner für Mörse

Die TSG Mörse hat sich mit zuletzt drei Siegen in Folge in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga etabliert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Orth will am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Vordorf ihre Position festigen. Schützenhilfe im Kampf um die vorderen Plätze könnte Stadtrivale 1. FC...