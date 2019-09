VfB Fallersleben siegt zum sechsten Mal in Serie

Der Lauf des VfB Fallersleben geht weiter! Der Fußball-Bezirksligist fuhr am gestrigen Nachmittag mit einem 1:0 (0:0) über den VfR Wilsche-Neubokel seinen sechsten Sieg in Serie ein. Marco Görge traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Sieg des Aufsteigers. Doch der Reihe nach: „Wir sind...