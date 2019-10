Fallersleben stellt sich auf 60 Minuten Kampf ein

Fallersleben. Handball-Verbandsliga: Der VfB will sich mit einem Sieg in Altencelle im Spitzenquartett der Liga festsetzen.

Hält sich der VfB Fallersleben im Spitzenquartett? Die VfB-Handballer holen an diesem Samstag ab 19 Uhr beim SV Altencelle ihr zweites verlegtes Spiel nach. Mit einem Sieg in Altencelle würden die Hoffmannstädter ihren Platz unter den Verbandsliga-Topteams festigen.

Die Begegnung beim SV wurde verlegt, weil sich der ursprüngliche Termin mit dem VfB-Oktoberfest überschnitten hatte. „Wir sind froh, dass Altencelle der Verlegung zugestimmt hat, möchten uns ausdrücklich bedanken“, erklärt VfB-Trainer Mike Knobbe. Gastgeschenke will Fallersleben jedoch nicht verteilen.

Denn es geht um wichtige Zähler. Gegen den MTV Groß Lafferde erarbeitete sich der VfB zuletzt den dritten Sieg der laufenden Saison. Doch noch sind die Hoffmannstädter nicht gleichauf mit dem Dritten SG Börde Handball. Es braucht einen Sieg in Altencelle, um gleichzuziehen. „Es wäre schön, wenn wir uns in den Top 4 etablieren könnten“, sagt VfB-Trainer Mike Knobbe. Allzu viel Bedeutung misst er dem Tabellenstand zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bei. „An Weihnachten schauen wir genauer hin. Derzeit ist die Tabelle kein wichtiges Thema.“

Den Coach beschäftigen andere Dinge: Spielerisch hakt es beim VfB, das neuformierte Team kann seine Qualität noch nicht auf die Platte bringen. Die Neuen deuten ihre Klasse an, doch greifen die Rädchen noch nicht ineinander. „Wir müssen an den Stellschrauben drehen“, sagt Knobbe. Die Fallersleber studieren Abläufe ein, stimmen Laufwege ab. „Wir arbeiten am Zusammenspiel“, so der Trainer. „Es wird der Punkt kommen, an dem es Klick macht.“ Gegen Groß Lafferde stimmte zumindest schon die Laufbereitschaft. „Unser Einsatzwille war in diesem Spiel ein ganz anderer als zuvor in Braunschweig. Das war ein Fortschritt“, betont der VfB-Coach.

Ohne Einsatz wird es auch in Altencelle nicht gehen. Denn wenn eines den SV ausmacht, dann die Einstellung: „Altencelle kämpft 60 Minuten bedingungslos“, sagt Knobbe. Das musste seine Mannschaft in der vergangenen Spielzeit feststellen. Mit 31:32 verloren die Hoffmannstädter beim SV, der die Vorsaison als Vorletzter abschloss. Völlig anders lief es im Heimspiel: Zu Hause gewann der VfB mit 30:19 gegen Altencelle. Knobbe erklärt: „Auswärts ist der SV weniger erfolgreich, da lassen sie sich leicht verunsichern. In eigener Halle treten sie viel selbstbewusster auf.“

Angetrieben von emotionalen Zuschauern ist Altencelle in Heimspielen immer gefährlich. „Die Halle ist voll. Davon dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen“, fordert Knobbe. Der Coach will dem SV und seinen Fans gleich den Wind aus den Segeln nehmen. „Die ersten Minuten werden wichtig. Wenn wir gleich ein Zeichen setzen können, stehen unsere Chancen viel besser.“

SV Altencelle – VfB Fallersleben,

Samstag, 19 Uhr