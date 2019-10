Wojcicki: Konzentration auf Hamburg, Blick auf IBF-Rangliste

Wolfsburg. Wolfsburgs Topboxer ist zum Sparring in Karlsruhe, sein nächster Kampf steigt am 9. November. In der Weltrangliste könnte er einen Sprung machen.

Am 9. November wird Patrick Wojcicki das nächste Mal in den Boxring steigen. Seine volle Konzentration gilt aktuell dem Acht-Runden-Profikampf gegen den Polen Robert Swierzbinski. Kurz zuvor wird der IBF-Interconti-Champ aus Wolfsburg allerdings gespannt auf die neue Weltrangliste des Weltverbands IBF („International Boxing Federation“) schauen, die meist zu Beginn eines Monats erscheint. Denn dort dürfte sich die aktuelle Nummer 6 des Rankings weiter nach vorne gearbeitet haben.

Dass Wojcicki das letzte Mal Anfang April in Wolfsburg gekämpft hat, spielt dabei nicht die ganz große Rolle. Denn auf den Positionen vor ihm tut sich einiges: Den vakanten Weltmeister-Titel hat sich Anfang Oktober Superstar Gennady Golovkin gegen Sergiy Derevyanchenko geschnappt, letzterer dürfte damit etwas zurückfallen. Zudem gilt in der Boxszene als ausgemacht, dass Golovkin den Titel als nächstes gegen Kamil Szeremeta verteidigen wird, zumal dieser seinen EM-Titel hierfür bereits niedergelegt hat. Und: US-Boxer Daniel Jacobs wird ins nächsthöhere Supermittelgewicht wechseln.

Was das alles mit dem 28-jährigen Wolfsburger zu tun hat? Es sind die vier Boxer, die beim Weltverband IBF noch vor Wojcicki stehen, die Nummer 2 der Setzliste ist offen gehalten. Bei Wojcickis Boxstall Sauerland geht man davon aus, dass der Wolfsburger einen Satz nach vorne machen wird – und im kommenden Jahr eine WM-Chance, zumindest aber einen Ausscheidungskampf hierfür bekommen wird. Wojcicki selbst sagt: „Die Entwicklungen sind sehr gut für mich. Jetzt kann es schnell gehen, aber natürlich kann es auch noch ein wenig dauern – so ist das im Boxen eben.“

Und so gilt seine volle Konzentration Swierzbinski. Der 27-Jährige kann viel Erfahrung aufbieten, stand unter anderem um die WBF-WM im Ring, hat bei der WBO um den Interconti-Gürtel geboxt, bei der WBF um die International-Meisterschaft und um den EM-Gürtel des Verbands EBU-EU. Allerdings: All diese Duelle gingen verloren. „Hätte er einen Titelkampf gewonnen, dann würde es mich mehr beeindrucken“, so Wojcicki, für den es ein Aufbaukampf wird. Sein Interconti-Titel steht in Hamburg bei der Veranstaltung des Universum-Boxstalls nicht auf dem Spiel.

In dieser Woche ist der Wolfsburger mit Coach Antonino Spatola in Karlsruhe, bestreitet Sparringsrunden mit Stallkollege Vincent Feigenbutz. Der „K.o.-Prinz“ und „Wolf“ Wojcicki schenkten sich in jeweils acht Runden nichts. „Es ist gut, wir haben ein hohes Tempo“, so der Wolfsburger. In der kommenden Woche geht es weiter nach Hamburg, wo er mit Leon Bauer, ebenfalls Stallkollege und wie Wojcicki am 9. November im Einsatz, Sparring machen wird.

In der Woche vor dem Kampf wird das Training ein wenig zurückgefahren. Dann hätte er gewiss Zeit für einen Blick auf die neue Weltrangliste, in der er noch einmal klettern könnte.