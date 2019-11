Tischtennis-Heimspiel für Nagy, Aretz und Co. in Neuhaus

Mehr als 250 Spieler und Spielerinnen erwartet der SSV Neuhaus am Wochenende in der Dreifeldhalle Reislingen-Südwest. Der Verein ist am Samstag und Sonntag (Beginn jeweils 10 Uhr) Gastgeber der Bezirks-Individualmeisterschaften der Jugend und Schüler im Tischtennis. Die besten Aktiven der...