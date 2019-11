Kick fordert: Körpersprache muss wieder besser werden

Die Siegesserie der Landesliga-Fußballer des SSV Vorsfelde ist zuletzt mit dem 1:2 gegen Gitter gerissen. SSV-Coach Burkhard Kick sprach von einem Rückschritt. Jetzt wollen die Eberstädter in die Partie am Sonntag (14 Uhr) beim BSC Acosta in Braunschweig wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Unsere...