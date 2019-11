Sandkamps Saison bleibt schwierig

In der Tischtennis-Landesliga der Frauen konnten sowohl der SSV Neuhaus II als auch der SV Sandkamp nichts Zählbares verbuchen. SSV Neuhaus II – MTV Ölsburg 4:8. Sehr unglücklich lief es für Neuhaus’ Reserve. Spitzenspielerin Kristin Engel verletzte sich im Doppel so stark am Rücken, dass sie...