Barnstorf verabschiedet sich ideal in die Winterpause

Das Spitzenspiel in Ehmen gewonnen – und zeitgleich lässt auch noch ein Konkurrent Federn: Viel besser hätte sich der SV Barnstorf seinen Abschluss in der Fußball-Kreisliga vor der Winterpause nicht ausmalen können. Denn die Barnstorfer verabschieden sich mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Ehmen in die...