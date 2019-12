Kranker VfL-Kampfsportler Ögüt holt trotzdem WM-Gold

Einen besseren Saisonabschluss hätte sich Yavuz Ögüt vom VfL Wolfsburg nicht vorstellen können. Seinen vierten Weltmeistertitel erkämpfte sich der 39-jährige Kampfsportler in Anaheim/USA im Brazilian Jiu-Jitsu. In der Braungurtklasse/Master 2 (bis 91.5 kg) ging er grippegeschwächte an den Start. ...