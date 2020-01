Hattorfs Tischtennis-Asse landen einen Coup in Sande

Donnerwetter, MTV! In der Tischtennis-Oberliga der Frauen sorgte der MTV Hattorf am Samstag für eine Überraschung und landete gegen die favorisierten Gastgeberinnen vom TuS Sande einen unerwarteten 8:6-Coup. Die Hattorferinnen legten mit Sieg und Niederlage in den Doppeln los. Einen der zwei...