Ögüt verpasst das EM-Double nur knapp

Yavuz Ögüt hat das Europameisterschafts-Double nur knapp verpasst: Der Kampfsportler des VfL Wolfsburg wurde bei der EM im Brazilian Jiu-Jitsu in Lissabon in der Kategorie mit Kimono Zweiter, nachdem er sich im Oktober ohne Kimono noch durchgesetzt hatte. In der Braungurtklasse bis 94 Kilogramm...