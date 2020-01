SV Sandkamp: Bertram hat es nie bereut

In der Landesliga treffen die Tischtennisspieler des SV Sandkamp am Samstag (ab 14.30 Uhr) in einer Auswärtspartie auf den SCW Göttingen – und Sandkamp muss ohne seinen Routinier auskommen. „Ich habe leider einen nicht verschiebbaren privaten Termin“, sagt Uwe Bertram seufzend. Die erfahrene...