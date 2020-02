Mette Martins Sieg nur Ehrenpunkt des TC Fallersleben

Fallersleben. Die Tennisspielerinnen unterliegen in der Verbandsliga mit 1:5. Und das ausgerechnet beim Nachbarn im Derby.

Gegen Burgdorf noch im Match-Tiebreak-Glück, hatten die Tennisspielerinnen aus der Hoffmannstadt diesmal Pech: Zwei Partien bei ihrer 1:5-Niederlage beim Nachbarn TC Grün-Weiß Gifhorn II verloren die Fallersleberinnen in drei Sätzen. Der TCF ordnet sich nun im Verbandsliga-Mittelfeld ein.

Das Wochenende begann schon schlecht. Neuzugang Birgit Drewniok musste ihren Einsatz aufgrund von Handgelenkproblemen absagen. Das zuletzt erfolgreiche Quartett war damit gesprengt. Für Drewniok kam Jenny Landmann ins Team. Bei ihrem Verbandsliga-Debüt hatte Landmann an Position 4 einen schweren Stand. Sie unterlag klar mit 2:6, 0:6.

Auch im Parallelspiel wurde es deutlich. Fallerslebens Jeanine Cernohouz musste sich mit 0:6 und 1:6 geschlagen geben. Die erfahrene Nummer 2 der Fallersleberinnen hat noch immer Schulterprobleme und kann nur eingeschränkt aufschlagen. „Ohne echten Service ist es schwierig“, sagte TCF-Trainer Niels Reinhart verständnisvoll. „Jeanine hatte in der Verfassung keine Chance.“

Besser lief es für die Gäste in der zweiten Spielrunde. Jale Kniepen steigerte sich nach verlorenem ersten Durchgang und erzwang einen entscheidenden dritten Satz. Den gab die Fallersleberin nur knapp ab (3:6, 6:2, 7:10). TCF-Topspielerin Mette Martin konnte unterdessen ihre Begegnung noch drehen, nachdem sie Satz 1 verloren hatte. Mit 2:6, 6:2 und 10:5 gewann die Fallersleberin an Position 1 und hielt ihr Team im Punktspiel.

In den Doppeln zeichnete sich das gleiche Bild ab wie in den Einzeln: Cernohouz/Landmann (1:6, 4:6) verloren klar, Martin/Kniepen gingen über die volle Distanz. Das erste TCF-Doppel war knapp dran am Sieg, unterlag jedoch mit 6:4, 2:6, 10:6. „Es war mehr drin für uns“, sagte Reinhart.

Vor zwei Wochen gegen Burgdorf sicherten sich die Fallersleberinnen gleich drei Partien im Match-Tiebreak, in Gifhorn gingen die Drei-Satz-Matches mehrheitlich an die Gegnerinnen. „Diesmal hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite“, erklärte Reinhart.