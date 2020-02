Tennis-Männer des TV Jahn Wolfsburg feiern Klassenerhalt

Wolfsburg. Trotz einer 2:4-Heimniederlage ist das Team um den erneut starken Kapitän Niklas Schulz auch in der nächsten Saison in der Nordliga vertreten.

Die gute Nachricht zuerst: Die Fans des TV Jahn Wolfsburg dürfen sich auf eine zweite Nordliga-Saison freuen, der Klassenerhalt ist dem Aufsteiger sicher. Fast hätte es sogar noch zum Punktgewinn gegen den nun feststehenden Meister Bremer TV von 1896 gereicht. Doch der TVJ verpasste das Remis knapp, verlor 2:4.

Die Maßnahme, Platz 1 der Jahn-Halle zu blocken und als Zuschauerbereich zu nutzen, hatte sich schnell als richtig erwiesen. Die Wolfsburger Tennis-Cracks erfuhren zahlenmäßig so viel Unterstützung wie noch in keinem anderen Hallen-Punktspiel der Vereinshistorie. „Mehr Platz gibt unsere Halle nicht her“, sagte Jahn-Teamsprecher Marek Pesicka. „Es waren noch mal mehr Zuschauer da als am ersten Spieltag.“ Schon gegen die Hamburger vom Klipper THC war der Andrang groß. Doch das Spitzenspiel gegen Bremen stellte das Nordliga-Debüt der Wolfsburger in den Schatten. „Die Stimmung war sagenhaft“, berichtete Pesicka. „Es war einfach geil, vor einer solchen Kulisse zu spielen.“

Die Fans trieben die Gastgeber zu Höchstleistungen an. Gegen das Topteam der Liga boten die Wolfsburger einen großen Fight. In der ersten Runde waren es zwei Breaks, die Pesicka ein besseres Ergebnis als das 4:6, 3:6 kosteten. Gegen den aufschlagstarken Christian Hirschmüller gab der Wolfsburger nur zweimal seinen Service ab – was dem Bremer jedoch reichte. „Marek hat super gespielt, aber konnte den Aufschlag von Hirschmüller nicht durchbrechen“, berichtete Coach und Vater Milan Pesicka.

Der Tscheche Petr Michnev stellte für das Heimteam auf 1:1. Mit 6:1, 7:6 setzte sich die Nummer 658 der Welt gegen Jannik Schepers durch. „Petr war einfach eine Klasse besser, aber Schepers hat es ihm nicht leicht gemacht“, sagte Jahns Trainer.

Im Duell der Einser musste Wolfsburgs Michal Franek eine 4:6, 2:6-Niederlage gegen Elmar Ejupovic, Nummer 502 der Welt, hinnehmen. „Michal hatte seine Chancen, aber letztlich war Ejupovic einfach besser“, erklärte Pesicka senior.

Somit war es am Mannschaftsführer selbst, sein Team im Spiel zu halten. Niklas Schulz kämpfte leidenschaftlich um den 2:2-Ausgleich und wurde für seinen Einsatz belohnt. Mit 7:5, 2:6, 10:6 setzte sich Schulz durch und ließ sich von der Halle feiern. Lob gab es auch vom Coach: „Niklas war der Kämpfer des Tages.“ In den Doppeln entschieden sich die Wolfsburger für die sichere Variante: Franek/Michnev und Pesicka/Schulz bekamen das Vertrauen. Beide Duos waren dran am Sieg, gingen jedoch leer aus. Pesicka/Schulz verloren 6:7, 3:6, das tschechische Doppel unterlag 3:6, 6:4, 9:11. „Ein, zwei Punkte haben entschieden.“

Die Enttäuschung war schnell verflogen. Jahns Nummer 2, Marek Pesicka bilanzierte: „Wir können stolz sein auf unsere Saison.“