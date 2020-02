Kann der MTV Hattorf den SSV Neuhaus stürzen?

Derbyzeit: Am Samstag ab 14 Uhr duellieren sich die beiden hochklassigen Wolfsburger Frauenteams MTV Hattorf und SSV Neuhaus in der Tischtennis-Oberliga. In der Hinrunde hatte sich Neuhaus mit 8:4 durchgesetzt. Der Tabellenerste möchte das natürlich wiederholen. SSV-Coach Frank Baberowski erklärt:...